Francken populairste politicus, N-VA blijft grootst in peiling

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werd de populairste politicus toen ze nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie was. Door de besparingen in de gezondheidszorg moet De Block evenwel enkele plaatsen inleveren, en valt ze uit de top drie. Har opvolger als staatssecretaris, Theo Francken (N-VA) neemt de leiding over. In de vorige peiling stond hij nog op de vijfde plaats. In Brussel en Wallonië staat de N-VA-politicus niet in de top drie. N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever bekleedt de tweede plaats. Premier Charles Michel (MR) staat derde.

CD&V moet inleveren, PVDA+ steekt hand uit naar kiesdrempel

Bij de peilingen naar stemintentie valt het verlies van CD&V en de opkomst van Vlaams Belang en PVDA+ op - al blijken de meeste verschuivingen relatief, met een foutenmarge van 3,2 procent. N-VA blijft met voorsprong de grootste van het land: de partij komt uit op 27,4 procent. CD&V moet genoegen nemen met 14,9 procent, een opvallende daling tegenover de vorige verkiezingen. CD&V blijft wel de tweede grootste partij. Sp.a staat op de derde plaats met 13,2 procent. Daarna volgen Open Vld (12,9 pct), Groen (12,2 pct), Vlaams Belang (10,3 pct) en PVDA+ (5,4). PVDA+ zou dus voor het eerst boven de kiesdrempel uitkomen.