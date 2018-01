Francken over Soedan: 'Als er bewijs is van foltering, kunnen we geen repatriëring meer uitvoeren'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) was te gast op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Koksijde, waar hij voor de camera's van Terzake duiding gaf bij de woelige eindejaarsperiode waar Francken door moest. Teruggestuurde Soedanezen zouden gefolterd zijn door het regime van al-Bashir, en in de politieke nasleep van de affaire kwam Francken in botsing met premier Charles Michel. Bovendien bleek dat Francken niet de hele waarheid had verteld over het opschorten van repatriëringsvluchten naar Soedan.

'Ik blijf bij de dingen die ik in de Kamer gezegd heb, op de vrijdag voor Kerstmis,' verdedigde Francken zijn positie. Die was de afgelopen dagen enigszins aan het wankelen gegaan, nadat onder meer CD&V-voorzitter Wouter Beke aanstuurde op een ontslag van de staatssecretaris. 'Ik heb uit de communicatie van de premier begrepen dat hij achter het beleid staat,' aldus Francken. 'Ik heb mijn excuses aangeboden, en ik heb begrepen dat dat goed bevallen is. Ik heb altijd goed samengewerkt met de premier, en ik zal dat blijven doen. En ik zal mijn plaats daar zeker kennen.'

Intussen loopt een onderzoek naar de berichten over foltering in Soedan. Terzake vroeg de staatssecretaris of repatriëringen nog mogelijk zouden zijn mocht blijken dat Soedanese vluchtelingen in eigen land inderdaad gevaar lopen. 'Als er effectief hard bewijs, is kan dat natuurlijk niet. Dat zou een schending van de mensenrechten zijn,' was Francken stellig. Hij voegde eraan toe dat ook veel andere Europese landen Soedanezen uitwijzen en naar hun thuisland sturen. 'Dat is dan meteen een Europees probleem.'

Eerder vandaag stelde Vlaams Belang Antwerpen haar campagne voor de lokale verkiezingen voor. De migratie moet stoppen, zo klinkt de teneur van die campagne. Een stelling waarmee Francken zich niet wens te associëren. 'Vlaams Belang moet maar zeggen wat ze denkt te moeten zeggen. Wij zijn zacht voor de kwetsbaren, en de echte vluchtelingen, daar zorgen we voor. Ik geef veel meer humanitaire visa dan Di Rupo. Ik open mijn hart voor vluchtelingen. Ik ben niet anti-migratie. Ik ben geen 'anti-migration hardliner', zoals ik in de Washington Post lees. Ik ben vóór migratie op een goeie, gecontroleerde manier. Maar dat moet op basis van regels zijn.'