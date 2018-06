Francken (N-VA) raadt Georgiërs af om in België asiel aan te vragen

Sinds eind maart vorig jaar kunnen Georgiërs zonder visum naar de Europese Unie reizen. De meeste Georgiërs keren na het verstrijken van hun visumtermijn netjes naar hun land terug. Maar een groeiend aantal dient een asielaanvraag in, ook al staat hun land geboekt als 'veilig land', wat betekent dat de mensenrechten er gerespecteerd worden en er geen oorlog woedt.

Staatssecretaris Theo Francken maakt zich zorgen om die evolutie. 'Dit is een veilig land. Hier worden politieke tegenstanders of journalisten niet in de gevangenis gegooid. Asiel is er voor mensen die bescherming nodig hebben, zoals Syriërs'. Francken wil dat het aantal asielzoekers uit Georgië daalt. Hij is daarom naar de Georgische hoofdstad Tbilisi afgereisd om er een ontradingsboodschap te brengen. Op radio en tv en via sociale media worden mensen erop gewezen dat asiel aanvragen in België geen goed idee is.

Gelijkaardige campagnes in Guinée en Albanië wierpen volgens Francken al vruchten af. 'Na zo'n campagne halveert het aantal aanvragen. Het effect kan tijdelijk zijn, vandaar de noodzaak om de campagnes te herhalen. Hier in Georgië ben ik drie jaar geleden al geweest'. Francken had dinsdag gesprekken met de Georgische regering. Die verleent haar medewerking aan de ontradingscampagne. 'Zij vinden de visaliberalisering voor de EU uiterst belangrijk en willen die niet zomaar overboord gooien. De samenwerking met Georgië rond terugkeer verloopt overigens heel goed'.

Binnenkort komt er een Georgische verbindingsofficier naar Brussel. Francken sprak dat af met de Georgische minister van Binnenlandse Zaken Giorgi Gakharia. De verbindingsofficier kan helpen om informatie uit te wisselen en bepaalde fenomenen te detecteren.

Voor de toename van het aantal Georgische asielaanvragen in ons land kenden Duitsland en Zweden een gelijkaardig fenomeen. Ook die landen hielden intussen een ontradingscampagne en maakten afspraken met de Georgische overheid. 'Als die landen dat doen, moeten wij volgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we het putje van het Europese bad worden', zegt Francken.