Francken: 'Landen die hun werk doen, worden gestraft'

'Landen zoals België die goed hun werk doen, worden gestraft, terwijl landen die niet of slecht investeren in de opvang van asielzoekers eigenlijk worden beloond, omdat zij geen nieuwe asielzoekers binnenkrijgen via andere Europese landen.' Zo reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vrijdag in het Radio 1-programma 'De Ochtend' op de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waardoor ons land een Afghaans gezin niet mag terugsturen naar Duitsland.

Een Afghaanse vrouw met vijf minderjarige kinderen mag door ons land niet worden teruggestuurd naar Duitsland 'omdat menswaardige opvang er niet is gegarandeerd', zo oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Het gezin had nochtans eerder al asiel aangevraagd in Duitsland, waardoor ons land het gezin volgens de Europese Dublinverordening mag terugsturen.

'Sie schaffen das nicht'

'Eigenlijk zegt de rechter van de RvV 'sie schaffen das nicht'', reageert Francken. 'Men kan moeilijk van mij verwachten dat ik mijn Duitse collega op de vingers ga tikken. Dat ga ik ook niet doen. Duitsland doet zoveel moeite om de opvang convenabel te organiseren, dan mag er wel een beetje clementie getoond worden vanuit de rechterlijke macht.'

De staatssecretaris vreest dat door de RvV nu ook een precedent is gesteld. 'Dat is natuurlijk een probleem', zegt Francken. 'De Dublinverordening toepassen op Griekenland is voor de rest van Europa onmogelijk geworden, omdat België de beslissing als eerste heeft genomen.' Hij wil dan ook dat de Dublinverordening hervormd wordt, zodat het land waar de eerste asielaanvraag werd ingediend, verantwoordelijk blijft tot op het einde.

Of Francken in beroep zal gaan tegen de beslissing van de RvV staat nog niet vast. 'We gaan dat in alle rust met de diensten bekijken', klinkt het.