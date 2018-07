Francken laat uitwijzing Albanese crimineel onderzoeken

'Ik heb geen signaal over hem gekregen van justitie of politie', zegt Francken woensdag in 'De Ochtend' op Radio 1. 'Onze mensen hebben de procedures gevolgd.'

De 33-jarige Safet Rustemi, een Albanees die in België veroordeeld is voor onder meer mensenhandel en drugs, prijkt sinds vorige week op de lijst van 'Belgium's most wanted'-criminelen. Volgens het FAST-team van de politie, dat voortvluchtige criminelen opspoort, moet hij in totaal een celstraf van 22 jaar uitzitten. Maar opmerkelijk: diezelfde man is een dik jaar geleden door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het land uitgezet.

Hij wachtte toen op de uitvoering van een vonnis waarin hij tot een celstraf was veroordeeld en was op dat moment net vrij op borg in een andere zaak. De DVZ besliste op dat moment om hem ons land uit te zetten en hem de toegang te verbieden voor de komende 15 jaar. 'Zoals wij dat doen met criminelen die illegaal op het grondgebied verblijven', zei Theo Francken in 'De Ochtend'.

.@FranckenTheo over 'Most-Wanted'-crimineel: "Albanië is nu ook niet het einde van de wereldhttps://t.co/m4ZBQRgI2h pic.twitter.com/O1RpOGmzAK — Radio 1 (@radio1be) July 18, 2018

De staatssecretaris schuift de verantwoordelijkheid in deze kwestie daarom door naar justitie en politiediensten. 'Ik heb geen signaal over hem gekregen van justitie of politie. Er was geen onmiddellijke aanhouding en de borgtocht was betaald.' Volgens hem wisten zijn diensten niet dat de man hier moest blijven en is er dus geen bestuurlijke fout gemaakt. 'Het is aan justitie of politie om dat signaal te geven. Wij zijn een bestuurlijke overheid, wij voeren gewoon uit. En het uitzetten van illegale criminelen is voor ons een prioriteit.'

Dat daardoor een veroordeelde crimineel nog altijd op vrije voeten rondloopt en aan zijn straf ontsnapt, wil Francken niet beamen. 'U zegt dat hij zijn straf niet zal uitzitten. Dat weet ik niet. Wij hebben een uitleveringverdrag met Albanië. Het is politiewerk om die man op te sporen, te laten uitleveren en hier zijn straf te laten uitzitten. Albanië is nu ook niet het einde van de wereld hé.'