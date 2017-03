Francken krijgt gelijk: geen visum voor Turkse imams

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weigert om aan buitenlandse imams van niet-erkende moskeeën een visum lang verblijf te geven, omdat ons land op die moskeeën nauwelijks controle heeft.

Dit jaar weigerde hij zo al aan 12 - allemaal Turkse - imams een visum. Tien van hen vochten de beslissing meteen aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. "Volgens de advocaat van de imams heb ik hun vrijheid van godsdienstbeleving geschonden", aldus Francken. Maar het rechtscollege gaf alvast vier van de tien imams ongelijk. Volgens de RvV is hun godsdienstbeleving niet geschonden, omdat de imams zich in het buitenland bevinden en daardoor niet onder de rechtsmacht van de Belgische staat vallen.

"Dit is een belangrijke principiële beslissing", aldus Francken. "Bovendien zegt de Raad ook dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden is: we mogen een onderscheid maken tussen erkende en niet-erkende moskeeën om visa uit te reiken aan imams. Onze strengere behandelingen van niet-erkende moskeeën houdt dus juridisch stand."

De imams kunnen nu nog naar de Raad van State trekken en als alle nationale rechtsmiddelen uitgeput zijn, kunnen ze de uitspraak aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.