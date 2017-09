Francken in de clinch met Vervoort over opvangcentrum migranten: 'Geen Calais in onze hoofdstad'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet te spreken over het voorstel van Brussels minister-president Rudi Vervoort, die pleit voor een opvangcentrum voor migranten die zich in de buurt van het Noordstation bevinden.