Francken hield geannuleerde vluchten naar Soedan in januari voor zich

Theo Francken had donderdag een aanvaring met premier Charles Michel over repatriëringen naar Soedan, na getuigenissen over folterpraktijken op Soedanese migranten die vanuit ons land waren teruggestuurd. Premier Michel liet alle repatriëringen opschorten tot een onafhankelijk onderzoek meer duidelijkheid brengt, maar Francken reageerde donderdag op VTM Nieuws dat die beslissing toch maar weinig zou veranderen. 'Hij moet niet zeggen dat er geen repatriëringen meer zijn tot eind januari want er zijn er geen gepland. Er waren er ook geen gepland dus dat is absurd.'

Daar komt de staatssecretaris nu op terug. Eigenlijk stonden er in eerste instantie wel vluchten gepland, maar daar was hij zelf tot woensdag niet van op de hoogte. Hij werd pas 'in de loop van woensdag' geïnformeerd tijdens een overleg op zijn kabinet. 'Op dat moment heb ik beslist om de vluchten te laten annuleren in afwachting van verder onderzoek.' µ

De staatssecretaris besliste wel om 'de communicatielijn aan te houden', en hield dus donderdag voor de camera's van VTM vol dat er geen vluchten zijn en er ook geen gepland stonden. 'Geruchten creëren in migratie quasi altijd een aanzuigeffect. Ik wou niet het verkeerde signaal geven dat Soedanezen niet meer teruggestuurd worden.' Francken wilde zo 'vermijden dat wij het putje van het Europese bad worden', klinkt het.