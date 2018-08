Francken haalt uit naar Orde van Vlaamse Balies: 'Links-activistische opengrenzen-ngo'

Dat zegt Francken na kritiek van de Orde van Vlaamse Balies op de opening van vijf 'family units', aparte gezinswoningen op het domein van het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel, waar sinds juli migrantenkinderen met hun ouders kunnen worden opgesloten in afwachting van hun repatriëring. De Orde sloot zich daarmee aan bij de Orde van Franstalige en Duitstalige balies, die in Knack al spraken van 'een enorme stap terug'.

Kritiek

De kinderrechten zijn belangrijker dan de administratieve situatie van de ouders en het belang van kinderen moet altijd voorgaan op andere overwegingen, zei de Orde van Vlaamse Balies woensdag. Ze wijst erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België al bij herhaling heeft veroordeeld omdat kinderen van hun vrijheid worden beroofd wegens omstandigheden waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn. 'Het maakt daarbij niet uit hoe die opsluiting wordt genoemd', zegt woordvoerder Hugo Lamon. 'Het resultaat is dat het ontnemen van hun vrijheid aan kinderen een traumatische ervaring oplevert. Zij moeten niet boeten omwille van de administratieve situatie van hun ouders.'

Francken is niet opgezet met de kritiek. Op Twitter haalt hij fors uit naar de Orde. 'Die Orde doet gewoon aan politiek, ze zijn de zoveelste opengrenzen-ngo met een links-activistische agenda', stelt hij. 'En de duizenden advocaten die zwijgen en slikken dit. Ik ontmoet heel vaak advocaten, overgrote deel steunt me volledig. Wat een markant verschil met 'hun' Orde', tweet Francken nog.

Die Orde doet gewoon aan politiek, ze zijn de zoveelste opengrenzen-ngo met een links-activistische agenda.



En de duizenden advocaten die zwijgen en slikken dit.



Ik ontmoet heel vaak advocaten, overgrote deel steunt me volledig.



Wat een markant verschil met ‘hun’ Orde. 🤔 — Theo Francken (@FranckenTheo) August 2, 2018