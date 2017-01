Francken en Kitir in gesprek: 'Het economische beleid van Trump verdient een kans'

In een uitgebreid dubbelinterview in De Zondag gaan Kitir en Francken in dialoog, onder andere over de vluchtelingencrisis. 'U hebt de opvang goed gemanaged, daar ben ik eerlijk in', zegt Kitir. Toch blijven beiden bezorgd. 'We moeten niet naïef zijn. Een groot deel van de vluchtelingen is echt op de vlucht, maar er zijn ook jonge mannen uit landen als Afghanistan, Syrië en Irak, waar terrorisme welig tiert, met kwade bedoelingen. Daarom zetten we maximaal in op screening, al kan je nooit honderd procent zeker zijn', zegt Francken.

'Ik mis het vervolgverhaal, het humane aspect', klinkt het bij Kitir. 'Hoe nemen we die vluchtelingen op in onze samenleving? Maar het stoort mij heel hard dat u die vluchtelingencrisis en het terreurdebat met elkaar vermengt. De meeste mensen die terreurdaden verrichten, zijn hier geboren. Dat zijn geen vluchtelingen.' 'In de Bataclan zaten er vluchtelingen tussen, in Zaventem ook', antwoordt Francken. 'Dat is een absolute minderheid, dat is juist, maar er zijn wel terroristen binnengekomen via die asielchaos. Mensen zijn daar bezorgd over. Je kan dat niet uit de weg gaan.'

Kitir en Francken blikken ook vooruit op het presidentschap van Donald Trump in de Verenigde Staten. 'Geef die man toch een kans. Ik vind het vreselijk vermoeiend hoe er vanuit Europese hoek voortdurend geschoten wordt op Trump. Ik deel dat pessimisme niet', zegt Francken. 'Elke mens verdient toch een eerlijke kans?'

'Ik ken geen enkel kind dat denkt dat Zwarte Piet de slaaf is van Sinterklaas'

"Ik bekijk het volledige verhaal. Voor zijn migratiebeleid bestaat brede steun in de States. Ook zijn economisch programma verdient een kans', zegt de staatssecretaris. 'Ik vind trouwens dat ook wij het debat eens mogen voeren over invoerrechten op producten uit bijvoorbeeld China. Wij zijn nu bezig onze eigen economie kapot te maken.'

'Akkoord dat Europa iets moet doen. Dat grote bedrijven landen fiscaal tegen elkaar uitspelen kan niet. Maar we moeten ons niet terugplooien achter onze grenzen', vindt Kitir, die zich zorgen maakt dat het geweld in Amerika zal toenemen.

Beide politici blikken ook terug op de racistische incidenten in 2016, waaronder de rel tussen Kitir en Kamerlid Luc Van Biesen (Open Vld). Hij zou Kitir hebben gesommeerd om terug naar Marokko te gaan. 'Welke debatten voeren wij over racisme? Ja, het zwartepietendebat. Dat slaat werkelijk nergens op. Ik ken geen enkel kind dat denkt dat Zwarte Piet de slaaf is van Sinterklaas. Ik zou het debat over racisme eens ten gronde willen voeren.'

'Bottom-line', dixit Francken, is de N-VA'er het eens met zijn gesprekspartner. 'Maar hoe pak je racisme aan? Dat blijkt niet zo eenvoudig. Er bestaat geen mirakeloplossing. Wat zeker niet zal werken, is Zwarte Piet afschaffen. Dat is zo'n debat dat aangewakkerd wordt door een kleine minderheidsgroep waar ik mij met al mijn vezels zal blijven tegen verzetten.'

Lees het volledige interview in De Zondag van 1 januari of op dezondag.be.