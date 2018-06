Francken bepleit totale stop op illegale migratie: Peeters reageert afwijzend

Dat zegt hij in Het Nieuwsblad.

Als het van Theo Francken afhangt, verliest iedereen die illegaal de EU probeert binnen te komen - via bootjes of op een andere manier - zijn recht op asiel.

Het gaat om een persoonlijk voorstel van de staatssecretaris. 'Ik vind dat illegale migratie maximaal moet worden bestreden. Als je toch probeert illegaal naar Europa te komen, heb je niet meer het recht om later de EU binnen te komen. Het is toch uitzinnig dat je eerst een smokkelaar betaalt, je zo de georganiseerde misdaad rijker maakt en als je dan later wordt teruggebracht, je toch nog binnen mag?', aldus Francken.

Een ander voorstel van de staatssecretaris is dat enkel via VN-kampen in oorlogsgebied vluchtelingen nog België of Europa kunnen binnenraken. Geen asielloketten in Brussel meer dus. 'Meer echte vluchtelingen binnenvliegen, met hervestigingsprogramma's van de UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de VN) vanuit vluchtelingenkampen in de regio van conflicten. Zoals we nu al doen. De VN selecteert die vluchtelingen zelf', klinkt het tweede voorstel van Francken.

Bij CD&V wordt eerder afwijzend gereageerd op de uitspraken van Francken. 'Ik denk dat het belangrijk is om binnen te regering daarover van gedachten te wisselen', stelt vicepremier Kris Peeters . Hij vindt dan ook dat het geen zin heeft 'om ideeën te lanceren in persoonlijke naam, die het debat binnen de regering niet vergemakkelijken.'

Voorzitter Wouter Beke wijst op zijn beurt op dat de uitdaging op Europees niveau moet worden aangepakt. 'Het kan niet zijn dat er een aantal lidstaten al het werk doen en andere lidstaten terugplooien op zichzelf.'