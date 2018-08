Francken: 'België gaat geen illegale migranten meer opnemen die op boten vertrekken uit Noord-Afrika'

Als het van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) afhangt, zal ons land in de toekomst geen migranten meer overnemen die door reddingsboten in Spanje, Italië of Griekenland aan wal worden gebracht. Enkele weken geleden gebeurde dat nog wel, toen het schip Lifeline in een Maltese haven aanmeerde met aan boort 230 migranten.

'Toen heb ik gezegd: dit is een eenmalig feit - en daar hou ik mij aan,' aldus Francken in Terzake. 'Wij gaan geen illegale migranten meer opnemen die op boten vertrekken uit Noord-Afrika,' was de staatssecretaris formeel.

In eigen land hebben zijn diensten 'de zaken onder controle', zo klopte Francken zich op de borst: er is bij ons geen tweede Calais ontstaan, geen tentenkampen van transitmigranten. 'Alleen is het natuurlijk zo dat we de laatste maanden een verhoging van het fenomeen zien.' Bovendien geven heel wat transitmigranten aan uit Eritrea te komen. Die mensen kunnen niet gerepatrieerd worden, 'omdat Eritrea een gruwelijke dictatuur is': hen daarheen terugsturen zou dan ook een schending van de mensenrechten zijn.

'Er zijn geen kortetermijnoplossingen. Wonderoplossingen zijn er niet.' Om het probleem het hoofd te bieden, ziet Francken drie broodnodige internationale oplossingen. Er moeten meer akkoorden gesloten worden met de landen van herkomst, om zo makkelijker mensen terug te sturen naar eigen land. De Dublinprocedure moet maximaal toegepast worden, zodat migranten binnen Europa naar het eerste land van aankomst gebracht kunnen worden. Tenslotte moet de illegale migratie naar Europa volledig gestopt worden: 'we moeten de buitengrenzen sluiten,' aldus Francken. 'We zijn de ondergang van de Schengenzone en de Europese Unie aan het organiseren.'