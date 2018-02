Fotografe Jacqueline Hassink gaat offline: 'We moeten weer leren lummelen'

Gelieve uw schoenen uit te trekken en uw gsm in te leveren, staat er te lezen. Nee, dit is geen bordje op Schiphol. Dit is de expo Unwired in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Zo kunt u als bezoeker ongestoord tussen de foto's van verstilde landschappen van Jacqueline Hassink wandelen, zonder storende klakkende hakken en rinkelende telefoons. Hassink stáát erop. Digitale detox, een periode zonder internetbereik, is voor haar een manier van leven geworden.

