Flexi-jobs uitgebreid naar gepensioneerden en detailhandel

Het Grondwettelijk Hof verwierp donderdag het beroep tot vernietiging dat de vakbonden in mei vorig jaar hadden ingediend tegen de flexi-jobs. De bonden klaagden bijvoorbeeld aan dat flexi-jobwerknemers ongelijk behandeld zouden zijn ten opzichte van de werknemers in de horecasector. Met het systeem kunnen mensen die minstens vier vijfde werken voordelig bijverdienen. Er is geen belasting verschuldigd, maar de werkgever betaalt wel 25 procent RSZ.

De regering breidt de flexi-jobs nu uit naar de handel. Zo kunnen ook bijvoorbeeld bakkers, slagers en kappers flexi-jobbers aanwerven.

Ook gepensioneerden kunnen het voortaan gebruiken. 'Er zijn vandaag maar liefst 28.000 flexi-jobbers aan de slag in de horeca', zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer. 'Dat levert ook geld op. We innen vandaag 15 miljoen euro aan RSZ-inkomsten op jobs die vroeger niet bestonden of die in het zwart uitbetaald werden. Wie wil werken, kan werken en wordt daarvoor beloond én bouwt sociale rechten op.'