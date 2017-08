'Flexi-jobs ondermijnen de sociale zekerheid'

Een soepele arbeidsmarkt is nodig, maar de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs in België zet de deur open voor de afbouw van onze welvaartsstaat, waarschuwt de Amerikaanse auteur Steven Hill. 'Door flexibiliteit toe te laten, creëer je een race to the bottom bij werkgevers.'