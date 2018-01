Flagey eert Arvo Pärt: voor de ene emotioneel, voor de andere sentimenteel

'Is het tijd om Arvo Pärt te laten rusten?' vroeg de krant The Guardian zich in 2008 af. De Britten hadden even genoeg van de componist. Pärts muziek werd al in tientallen documentaires en films gebruikt - een jaar eerder nog zat de compositie Fratres in de Oscarwinnaar There Will Be Blood van Paul Thomas Anderson. De recordhouder was het stuk Spiegel im Spiegel uit 1978: goed voor veertien soundtracks. The Guardian kreeg een 'nee' als antwoord. Pärts contemplatieve muziek bleef opduiken, in logische (La grande Bellezza van Paolo Sorrentino, 2013) en onwaarschijnlijke (Avengers: Age of Ultron van Joss Whedon, 2015) combinaties. Spiegel im Spiegel werd na 2008 nóg eens veertien keer in films en documentaires gebruikt.

...