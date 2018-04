Fiscus stuurt duizenden mensen naar OCMW

De krant kon honderden dossiers inkijken die deurwaardersplatform MyTrustO verzamelde van mensen die hun belastingen niet tijdig kunnen betalen. De meeste schade wordt aangericht door de strikte deadline voor afbetalingen die sinds een jaar of twee wordt gehanteerd, klinkt het. Schuldenaars met een plan boven de twaalf maanden worden systematisch wandelen gestuurd.

Bestemming? Het OCMW of een advocaat. Daar kunnen ze volgens de fiscus best een collectieve schuldenregeling aangaan. Die methode is echter zeer ingrijpend voor de betrokkene en bovendien levert het de schatkist net mínder op dan wanneer er een gewone afbetaling overeengekomen zou worden.

MyTrustO spreekt over duizenden dossiers over heel België. Opvallend: de dienst Fiscale Bemiddeling beaamt de klachten. 'Wij stellen vast dat de dienst Invordering onze voorstellen voor afbetalingsplannen zelden aanvaardt.'

Begin februari had ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de Kamer al aangegeven dat de afbetalingstermijnen van 12 maanden niet strikt gehanteerd mogen worden.