Fipronilcrisis: Duitse minister van Landbouw wil morgen uitleg van ons land

Voor Christian Schmidt is het duidelijk dat er kwaad opzet in het spel is. 'Ik verwacht van de bevoegde autoriteiten dat ze deze zaak snel en minutieus ophelderen. In het bijzonder België en Nederland hebben hier verplichtingen', zei Schmidt in een interview met het Duitse blad Bild.

Duitsland is zwaar getroffen in het schandaal. Volgens het ministerie van Landbouw zijn 'minstens drie miljoen besmette eieren' geleverd in het land. Verschillende grote supermarktketens, waaronder REWE en Aldi, hebben al eieren uit de winkelrekken gehaal