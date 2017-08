Fipronil in eieren: huiszoekingen in België en Nederland

De federale politie is binnengevallen op acht adressen in de Kempen en Oost-Vlaanderen. Dat gebeurt in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de eiercrisis.

Ook de Nederlandse autoriteiten houden donderdag op verschillende plaatsen huiszoekingen. Het Nederlandse openbaar ministerie liet weten dat het een gezamenlijke actie is met België.

Vooral desinfecteerbedrijven die het ontsmettingsmiddel fipronil gebruikten, worden geviseerd, al was er ook een inval bij een veearts.

Het parket in Antwerpen verspreidt na afloop van de huiszoekingen meer informatie.