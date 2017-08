Fipronil-eieren: Ducarme en De Block woensdag gehoord in Kamercommissie

De fibronil-crisis dijt de jongste dagen alsmaar verder uit. Nu bekend is dat het Belgische federaal voedselagentschap (FAVV) al in juni op de hoogte was van de aanwezigheid van het insecticide in eieren, maar hierover niet communiceerde, eist de oppositie duidelijkheid. Ook vanuit de buurlanden zwelt de kritiek aan: de Duitse minister van Landbouw wil maandag een onderhoud met zijn Belgische collega.

Volgens Groen roept dit veel vragen op over de controlecapaciteit en de werking van het voedselagentschap. 'Het FAVV was op de hoogte sinds de maand juni. Waarom werd de besmetting zo lang geheim gehouden? En hoeveel besmette eieren zijn er ondertussen verkocht en geconsumeerd?', klinkt het.

De minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en de minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zullen daarover woensdag om 10.15 uur gehoord worden in de Kamercommissie Economie en Landbouw, zegt commissievoorzitter Jean-Marc Delizée (PS) maandag.

De commissie voor Economie en Landbouw zal samenkomen met die voor Volksgezondheid, aldus Delizée. Eerst was gezegd dat dat dinsdag zou gebeuren, maar dat blijkt nu te snel.

Denis Ducarme heeft intussen een rapport gevraagd aan het FAVV over de maatregelen die het nam sinds juni. Hij wil dat rapport hebben vooraleer hij uitleg verschaft aan het parlement, zei hij maandagochtend tijdens Matin Première op de Franstalige zender RTBF.

'We zullen de ministers ondervragen over de feiten, de risico's, de hoeveelheid besmette eieren in België, maar ook over het gebrek aan communicatie en reactie van het FAVV', aldus Delizée.

Lessen uit dioxinecrisis

SP.A wil naast De Block en Ducarme, ook Kris Peeters (CD&V) van Consumentenzaken ondervragen in een spoedzitting in de Kamer. 'Terwijl de consument schreeuwt om duidelijkheid, zwijgen de excellenties in alle talen. Voor ons moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wat de ministers wisten en weten en vooral sinds wanneer', aldus federaal parlementslid Annick Lambrecht.

'Als de dioxinecrisis ons één ding heeft geleerd, naast de nood aan een gecoördineerde aanpak, is het wel het belang van duidelijke communicatie vanuit de politiek naar de burger'.

De PS wil naast huidig minister voor Landbouw Denis Ducarme, ook diens voorganger Willy Borsus aan de tand voelen. En ook bij de CDH leeft er ongerustheid over de zaak. Die partij levert in de Waalse regering de minister van Milieu, Carlo Di Antonio. Die vraagt vandaag nog aan het FAVV om meer duidelijkheid. 'Kan een gerechtelijk onderzoek het nemen van voorzorgsmaatregelen belemmeren en verhinderen dat er verdachte producten uit de rekken worden genomen?'.