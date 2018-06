Filosoof en socioloog Jürgen Habermas: 'Filosofen in de politiek, God, spaar ons daarvan!'

Hij is bijna 90, maar filosoof en socioloog Jürgen Habermas volgt de ontwikkelingen in Europa nog altijd op de voet. Het uithangbord van de Frankfurter Schule over alerte journalistiek, de botsing der beschavingen, en het einde van de filosofie.