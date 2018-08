Filip Watteeuw (Groen): 'Werken aan een duidelijke wegcode'

Watteeuw vindt het in eerste instantie belangrijk dat minister Weyts duidelijk maakt dat waar fietsers voorrang hadden, die hun voorrang blijven behouden. 'Het is goed dat hij daar nu duidelijkheid in schept.

' Maar volgens Watteeuw blijven ook nog veel onduidelijkheden over. 'De wegcode is vaak nog onduidelijk en voor interpretatie vatbaar. We moeten werken naar een duidelijkere wegcode waarin fietsers, voetgangers én automobilisten weten wat ze moeten doen. Want dat is nu in sommige gevallen nog niet het geval.'

De fietsersbond reageert zondag op zijn beurt verheugd op het nieuws dat Weyts de maatregel over de voorrang voor fietsers bij het kruisen van gewestwegen terugdraait.

'Wij zijn blij', zegt Wies Callens van de Fietsersbond. 'Het Agentschap Wegen en Verkeer moet nu zo snel mogelijk evalueren, in samenspraak met ons en Fietsberaad, hoe het verder moet.'

De beslissing om fietsers niet langer voorrang te verlenen als ze een drukke gewestweg kruisen, kon deze week op heel wat kritiek rekenen van onder meer steden en gemeenten. Weyts liet zondag weten dat er voor hem geen sprake van kan zijn dat fietsers de voorrang die ze eerder hadden, zouden verliezen.