Filip Raymaekers, de eerste Belgische raadsheer in een elektrische rolstoel: 'Ik wil de samenleving iets teruggeven'

'Een halve minuut na mijn val wist ik al dat ik nooit meer zou lopen', zegt Filip Raymaekers (55). Een jaar geleden, op 3 februari 2017, was hij met vrienden uit zijn dorp op skireis in het Zwitserse Laax. 'De mist was die dag zo dik als erwtensoep', vertelt hij. 'Omdat er zo geen lol aan was, wilden we koffie gaan drinken in het dal.' Tijdens de afdaling liep het mis. Raymaekers verloor de controle over zijn ski's en viel keihard op zijn rug. 'Het lukte me niet overeind te krabbelen, ik voelde mijn benen niet meer. Omdat ik als advocaat dwarslaesiepatiënten had verdedigd, wist ik hoe laat het was: ik zou de rest van mijn leven in een rolstoel zitten.'

