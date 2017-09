Files tijdens spits stagneren, maar nemen toe tijdens daluren

Touring spreekt van een kentering, doordat verplaatsingen meer worden gespreid over de dag. "Mensen gaan vroeger of later naar kantoor, of stellen niet-noodzakelijke en vrijetijdsverplaatsingen uit. Dat laatste is iets waar we, samen met vele anderen, al lang voor pleiten. Misschien beginnen de mensen dat zelf eindelijk door te hebben", aldus de mobiliteitsorganisatie. De keerzijde is dat we vaker in de file staan tijdens de daluren, tussen 10 en 15 uur. De structurele files, kortere files van 100 tot 250 kilometer, tijdens de daluren zijn enorm toegenomen.

In hun geheel zijn de structurele files echter licht afgenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar werd er gedurende 696,4 uur of 29 dagen een filelengte van meer dan 100 km gemeten. Dat is een halve dag minder dan in de eerste helft van 2016, maar nog altijd 3,7 dagen meer dan de eerste zes maanden van 2015.

Opvallend is verder de sterke afname van de incidentele en dus zeer lange files. In de eerste 6 maanden van 2017 werd er slechts 54 minuten een filelengte van meer dan 400 kilometer vastgesteld. Die lange files worden meestal veroorzaakt door sneeuw- of regenval of door ongevallen en andere incidenten. Maar door de zeer droge winter en een droog voorjaar, zijn deze files eerder beperkt gebleven in 2017.