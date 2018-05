Figurante Tlaitmes Tijari: 'In die wereld is mijn hoofddoek een troef'

De Oostendse Tlaitmes Tijari (54) is gegeerd bij castingbureaus op zoek naar figuranten met een migratieachtergrond. 'In die wereld is mijn hoofddoek een troef', zegt ze. Een groot verschil met haar dagelijks leven. 'Wanneer mensen mijn hoofddoek zien, willen ze niet naast me zitten op de bus...'