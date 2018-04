Fietser wint race vanuit rand naar stadscentrum tijdens ochtendspits

Dat blijkt uit de resultaten van de zogenaamde 'spitstest' die acht teams van de Fietsersbond dinsdagochtend deden in Brussel, Gent en Antwerpen. De voorsprong van de fiets op het openbaar vervoer varieerde van 5 minuten tot een half uur. De auto kwam meestal tien minuten tot een kwartier later dan de fiets aan.

De teams vertrokken rond 8 uur vanuit de rand van Gent (Wetteren, Melle, Destelbergen), Brussel (Tervuren, Jezus-Eik, Asse) en Antwerpen (Boechout, Aartselaar) naar respectievelijk de Stadshal, het Beursplein en de Grote Markt. De fiets kwam vanuit alle vertreklocaties als eerste aan. Alleen vanuit Boechout naar Antwerpen haalde de combinatie plooifiets en openbaar vervoer het.

De Fietsersbond deed in oktober vorig jaar ook al eens een woon-werkwedstrijd in Brussel. Ook toen bleek de fiets - zeker tijdens de spits - het meest effectieve vervoersmiddel voor korte (tot 5 kilometer) en voor middellange afstand (tot 15 kilometer). 'De fiets is niet alleen sneller maar ook en vooral betrouwbaarder dan andere verplaatsingsmiddelen', aldus de Fietsersbond.

'Het openbaar vervoer heeft vaak last van vertragingen tijdens de spitsuren. En ook het autoverkeer loopt tijdens de spits vast bij het minste probleem.' De afstand van Wetteren naar de Gentse Stadshal bedraagt 18 kilometer, en ook daar trok de fiets vlotjes aan het langste eind. De auto deed 14 minuten langer over het traject (52 minuten tegenover 38 minuten voor de fiets).

De Fietsersbond hamert nog eens op de nood aan investeringen in veilige fietsverbindingen in de stadsrand en tussen kernen. De overheden wordt gevraagd om zowel schoolomgevingen als werkomgevingen fietsveilig te maken. 'Enkel zo zullen meer mensen de fiets gebruiken en ervaren dat de fiets het meest effectieve vervoermiddel is. Veilige fietsomgevingen rond scholen zullen mensen overtuigen om met de fiets de kinderen naar school te brengen en dan meteen verder naar het werk te fietsen', luidt het nog.