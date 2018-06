Fernand Huts (Katoen Natie): 'Hét probleem voor ondernemers is mobiliteit'

Mobiliteit is volgens Fernand Huts het grootste probleem in het Belgische ondernemingsklimaat. 'Dat kost ondernemers veel geld, en het zorgt voor absurde situaties.'

Als oplossing ziet hij vervoer per binnenschip in plaats van per truck, en per trein in plaats van per personenauto. 'Maar je ziet het omgekeerde gebeuren: het vrachtverkeer neemt toe, en minder mensen gebruiken het openbaar vervoer.'

'In alle eerlijkheid: dit probleem zal niet opgelost raken', vervolgt de zakenman tegen De Zondag. 'Ik mis politieke wil. Kijk naar Oosterweel: dat is géén oplossing. Men bouwt een ring die versmalt tot één rijstrook en een pechstrook. Oosterweel wordt een voorbeeld van een maatregel die een probleem versterkt.'

Volgens Huts wordt zijn vriend Bart De Wever, de Antwerpse burgemeester, bij het oplossen van het probleem dwarsgezeten door de werkgroepen Ringland en stRaten-generaal. Maar de echte schuldige is de vorige burgemeester Patrick Janssens (SP.A), vindt hij. 'Hij dacht herkozen te worden door alles te blokkeren. We zien vandaag het resultaat. '

Huts was ooit zelf een parlementslid voor VLD, maar ziet een terugkeer in de politiek voorlopig niet zitten. 'Politiek kan plezant zijn. Ik heb die wereld leren kennen, en ik heb er vrienden aan overgehouden. Maar ik zou het niet opnieuw doen, of toch niet zolang ik een bedrijf leid. Dat gaat niet samen.'