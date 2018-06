Felix De Clerck (CD&V): 'Niet iedereen heeft het zo goed met mij voor als ik met hen'

Felix De Clerck is algemeen directeur van het Kunstenpunt. Daarnaast is hij actief bij CD&V. Maar hoe is hij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden had hij 15 minuten en 43 seconden nodig.