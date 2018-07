Federale regering overschat inkomsten die arbeidsdeal moet opleveren

In het kader van de begrotingsgesprekken die eerder deze week werden afgerond, stelt de regering de ambitie voorop om volgend jaar 12.500 extra jobs te creëren. Dat moet voor de regering 505 miljoen euro opleveren. Maar uit berekeningen van De Tijd blijkt dat de regering de terugverdieneffecten van deze maatregel danig overschat.

Het bedrag van 505 miljoen euro is gebaseerd op besparingen in de werkloosheidsuitkeringen, de extra belastinginkomsten en extra sociale bijdragen die deze jobs moeten opleveren. Maar de kans is klein dat deze jobs meteen na de jaarwisseling worden geschapen. Veel waarschijnlijker lijkt het dat deze jobcreatie gefaseerd zal plaatsvinden.

De Tijd maakt de berekening dat er de eerste zeven maanden 1000 jobs per maand bijkomen, en de laatste vijf maanden telkens 1100. Dat zorgt er natuurlijk voor dat de inkomsten ook gefaseerd binnenlopen. In dit scenario zou de arbeidsdeal slechts ruim de helft opleveren van wat de regering zelf voorspelt. Er zijn dus dubbel zoveel jobs nodig om aan de vooropgestelde 505 miljoen euro te geraken.