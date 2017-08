Federale regering bestudeert privatisering NMBS

De komende maanden staat de privatisering van Belfius op de agenda, maar ook alle andere overheidsparticipaties worden onder de loep genomen, dus ook die in Proximus, Brussels Airport en de NMBS. 'Het is logisch dat we ook de NMBS onder de loep nemen. Er vloeit veel belastinggeld naar toe en het is almaar belangrijkere speler in de economie', zegt Van Overtveldt.

'Ik ben voorstander om zaken die al heel lang lopen zoals ze lopen met een kritische blik te bekijken.' De minister benadrukt wel dat een privatisering van de NMBS momenteel 'nog niet aan de orde is'. 'Laat ons alles rustig bekijken. We gaan de kar niet voor het paard spannen. Eerst komt de analyse, dan pas de conclusies.'