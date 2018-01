Federale politie slaat alarm over prostitutienetwerk: 'Nigeriaanse meisjes verkopen hun lichaam voor vijf euro'

Nooit eerder waren zoveel Nigeriaanse meisjes in ons land actief in de prostitutie. Ze worden almaar jonger en verkopen zich voor almaar minder geld, melden De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag. 'Het is pure middeleeuwse slavernij', klinkt het bij de federale politie.

Volgens de politie zijn de meisjes ook steeds jonger - vaak minderjarig en verkopen hun lichaam steeds goedkoper. Vaak is dat voor amper vijf euro. "Mochten het Europese meisjes zijn, dan zou het kot te klein zijn. Maar ja, het zijn maar Afrikaanse meisjes", zegt commissaris Franz-Manuel Vandelook in de kranten.

"Op Europees niveau gaat het om duizenden meisjes. Maar in België mag je spreken over enkele honderden", verduidelijkt Vandelook, die zich erover verbaast dat er zo weinig aandacht aan wordt besteed.

Slavernij

"We spreken over Brussel anno 2018, het centrum van Europa. Maar de situatie is even schrijnend als in de middeleeuwen: het gaat om pure slavernij en uitbuiting", benadrukt hij.

De Nigeriaanse meisjes komen hier terecht, omdat ze in hun thuisland overtuigd worden om naar het beloofde land Europa te reizen, zodat ze geld naar hun familie in Nigeria kunnen sturen. Maar vooraleer ze in Europa belanden, vallen ze in handen van criminele organisaties die hen via Libië in bootjes naar Europa smokkelen. "Die tocht duurt soms maanden, meestal worden ze onderweg al meermaals verkracht", aldus commissaris Vandelook.

In België belanden de Nigeriaanse meisjes vooral in het prostitutiekwartier van het Brusselse Sint-Joost-ten-Node.

'Het wordt erger'

De federale politie vreest dat de problematiek alleen maar erger wordt. "Nigeria telt 140 miljoen inwoners en is nu al het dichtstbevolkte land van Afrika", zegt Vandelook. "Als je weet dat het prostitutiefenomeen in Nigeria maatschappelijk aanvaard wordt, net omdat het veel geld opbrengt, staat nu al vast dat er nog zeer veel jonge meisjes naar ons land zullen komen."

Commissaris wijst erop dat politie en gerecht het in hun strijd tegen de prostitutie moeilijk hebben om het vertrouwen van de meisjes te winnen, omdat ze bang zijn voor represaillies van hun pooiers.

Toch werden in 2017 enkele belangrijke arrestaties verricht, nadat het netwerk rond een vrouwelijke pooier in kaart werd gebracht. Uiteindelijk slaagde de polite erin 58 slachtoffers te identificeren. "Ook op Europees vlak werken we met de politiediensten goed samen. Toch wordt de situatie almaar erger, het blijft vechten tegen de bierkaai", besluit de politiecommissaris.