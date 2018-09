Federale overheid en Europa werken aan reclameregels: 'YouTube lijkt het Wilde Westen wel'

Enkele weken geleden werd in Manchester een bokswedstrijd gehouden tussen twee bijzonder populaire YouTube-sterren: de Amerikaan Logan Paul en de Brit KSI. De zaal met 18.000 toeschouwers was in een wip uitverkocht, en wereldwijd betaalden bijna een miljoen tieners 8 euro om de wedstrijd live te volgen op YouTube. Het was geen verrassing dat het gevecht op een 'remise' eindigde: zo kunnen de heren het lucratieve gevecht nog eens overdoen in de VS.

...