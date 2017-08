Federaal voedselagentschap blokkeert nog 14 legbedrijven

Het federaal voedselagentschap FAVV houdt momenteel nog veertien legbedrijven in ons land geblokkeerd. Dat bevestigt woordvoerster Katrien Stragier. De bedrijven mogen geen eieren meer verkopen nadat het FAVV er na controle sporen van fipronil in had gevonden. Vorige week dinsdag waren nog 21 pluimveebedrijven preventief geblokkeerd.