Federaal parlement start werkzaamheden met minuut stilte

De plenaire Kamer heeft haar werkzaamheden aangevat met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) benadrukte dat we op dit moment moeten blijven beseffen dat blind geweld nog nooit een probleem heeft opgelost, terwijl premier Charles Michel verzekerde dat de regering er alles aan zal blijven doen om dit extreem geweld te bestrijden.

De eerste minister had het over een nieuwe tragedie en een nieuw drama. Het 'brutale en blind geweld tegen mensen die plezier aan het beleven waren op een kerstmarkt' bewijst voor premier Charles Michel (MR) dat we 'waakzaam' moeten blijven. Hij heeft maandag al in naam van de Belgische bevolking zijn medeleven betuigd aan de Duitse bevolking.

'Verrassing, angst, rouw, misprijzen', zo stond Kamervoorzitter Bracke stil bij de emoties die ons overvalt na een dergelijke aanslag. 'Het is een merkwaardige vaststelling dat terreur en blind geweld ons terugbrengen naar een realiteit waarvan we weten dat die bestaat en die elk moment kan toeslaan', zei Bracke.

'Het is belangrijk dat we op dit soort momenten blijven zien dat blind geweld nog nooit een probleem heeft opgelost en dat we nooit zullen wijken als het over respect voor onze basiswaarden gaat', besloot de Kamervoorzitter.

(Belga/SK)