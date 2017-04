Federaal parket sleept beruchte Belgische wapenhandelaar opnieuw voor rechtbank

Het proces vindt op 28 april plaats voor de 47ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank.

De Halse notariszoon Jacques Monsieur, bijgenaamd 'The Fox' of 'Le Maréchal' is een naam als een klok in de wereld van de illegale wapenhandel, waarin hij al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw actief is. Zo speelde de man in de jaren '80 een cruciale rol in het Iran-Contragate-schandaal, de leveringen van Amerikaanse wapens aan Iran tijdens de oorlog Iran-Irak. Tijdens de burgeroorlog in ex-Joegoslavië leverde hij, met medeweten en minstens stilzwijgende goedkeuring van de VN en de NAVO Iraanse wapens aan de Bosnische en Kroatische troepen.

Ook was Monsieur jarenlang actief als wapenhandelaar in Latijns-Amerika, Azië en het Afrikaanse continent. In het kader van het Elf-Aquitaineschandaal bleek dat 'monsieur Monsieur' voor rekening van de Franse oliemaatschappij in 1997 massaal wapens had geleverd aan Pascal Lissouba, de toenmalige president van Congo-Brazzaville die in het nauw werd gedreven door de opstand rond huidig president Sassou Nguesso. In mei 2008 veroordeelde de rechtbank van het Franse Bourges 'The Fox', onder meer voor zijn aandeel in het Elf-Aquitaineschandaal, tot 4 jaar cel met uitstel.

Dat was op dat moment al niet meer zijn eerste veroordeling. Eind 2001 werd Jacques Monsieur in Iran veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar voor spionage. Hij kon er een deel van zijn straf afkopen en vertrok in mei 2002 naar Turkije, dat hem terstond oppakte en uitleverde aan België. In ons land was de in oktober 2001 immers bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld door de correctionele rechtbank in Brussel, voor illegale wapenhandel naar onder meer Iran, China, Ecuador, Burundi en Kroatië, oplichting, misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte en witwaspraktijken tussen 1986 en 2000. Monsieur ging in verzet en zijn veroordeling werd eind 2002 afgezwakt tot een celstraf van 40 maanden met uitstel.

Samenwerking met VS

In augustus 2009 werd Monsieur dan aangehouden op de luchthaven van New York, en beschuldigd van samenzwering met het oog op de verkoop van F-5-gevechtsvliegtuigmotoren aan Iran. Hoewel de man er een celstraf van 65 jaar riskeerde, veroordeelde de rechtbank in Alabama hem uiteindelijk slechts tot 23 maanden cel. Het vermoeden bestaat dat Monsieur niet alleen schuldig pleitte maar de Amerikaanse overheden een hoop informatie verschafte over het Iraanse leger en het Iraanse nucleair programma. In april 2011 kwam de man vrij uit zijn Amerikaanse gevangenis en sindsdien werd het stil rond hem. Meer dan waarschijnlijk trok hij zich terug in zijn woning in het Franse Tarascon, waar hij al jaren Lusitaniërs, Portugese raspaarden kweekt.

100.000 geweren voor Libië

Volgende week vrijdag wordt Monsieur echter opnieuw in Brussel verwacht, waar hij zich opnieuw zal moeten verantwoorden voor illegale wapenleveringen. Het gaat onder andere om de levering van 100.000 automatische geweren aan Libië, 10 tanks en 5 helikopters aan Guinea-Bissau, 200.000 automatische geweren, de bijbehorende munitie, 4 gevechtshelikopters en 2 gevechtsvliegtuigen aan Tsjaad, raketlanceerders en mitrailleurs aan Pakistan en militair materiaal aan Iran.

In een zeldzaam interview met RFI in 2004 verklaarde Monsieur dat de wapenhandel eigenlijk een dekmantel was voor zijn spionage-activiteiten. Zo zou hij in de jaren '80 op vraag van de Amerikanen wapens geleverd hebben aan Iran omdat hem dat toegang verschafte tot de militaire kringen in dat land en informatie kon verzamelen over de sterkte van het Iraanse leger en de Iraanse wapenindustrie. Later zou hij ook voor de Franse geheime diensten gewerkt hebben. Volgens Monsieur was dat ook de reden waarom hij in Iran voor spionage werd veroordeeld.

Ook zijn activiteiten op het Afrikaanse continent in de jaren '90 linkt Monsieur aan zijn rol als spion. De wapens die hij bleef aankopen in Iran, om daar te kunnen blijven spioneren, moest hij naar eigen zeggen wel ergens kwijt kunnen en werden dan ook verkocht aan Afrikaanse geïnteresseerden, al ging een deel ook naar Azië en Latijns-Amerika.