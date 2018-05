Federaal parket over schietpartij Luik: 'Door het snelle ingrijpen werd mogelijk erger vermeden'

In een persconferentie heeft het federaal parket aangekondigd dat ze het onderzoek naar de schietpartij in Luik overnemen, omdat uit de eerste elementen blijkt dat het om een terroristische aanslag zou kunnen gaan. Die eerste elementen zijn de manier waarop hij gehandeld heeft, het feit dat hij verschillende keren Allahu Akbar geroepen heeft en inlichtingen dat hij in 2016 en 2017 in contact stond met geradicaliseerde gevangenen.

De man was veroordeeld voor drugsfeiten en diefstal met geweld. Hij wordt ook verdacht van een doodslag in On, in de nacht van maandag op dinsdag. Er is een onderzoeksrechter aangesteld en er zal een lijkschouwing en toxicologisch onderzoek gebeuren om te zien of de schutter onder invloed was van drugs. Verder sprak het parket in een persbericht ook haar waardering uit voor snelheid waarmee politie van Luik is tussengekomen en 'erger heeft kunnen voorkomen'.

Afwezigheid uit gevangenis verliep niet altijd zoals gepland

Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in, keerde niet altijd zoals gepland terug naar de gevangenis na zijn uitgaansvergunning en penitentiair verlof. Dat is tegenstrijdig aan wat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verklaarde, schrijven de Sudpresse-kranten. Geens verklaarde dat Herman elf uitgaansvergunningen en 13 penitentiaire verloven kreeg, die goed verliepen.

Sudpresse stelt dat hij bij een daarvan, begin 2016, enkele dagen te laat terugkeerde naar de gevangenis in Namen. 'Op 29 oktober 2015 werd Benjamin Herman een beperkte detentie toegestaan die werd uitgevoerd op 8 januari 2016. Op 11 maart 2016 herriep de strafuitvoeringsrechtbank de maatregel na een rapport van 23 februari 2016 van de justitieassistent belast met het dossier. Benjamin Herman was op 22 februari 2016 namelijk niet teruggekeerd naar de gevangenis van Namen 2016', zegt Valerie Hendrikx, woordvoerster van de Justitiehuizen van de Franse Gemeenschap.

Het is niet bekend waarom hij zich niet tijdig meldde bij de gevangenis van Namen. Daarna duurde het tot oktober 2017 tot hij opnieuw uitgaansvergunningen kreeg, ditmaal uit de gevangenis van Marche-en-Famenne.

De Sudpresse-kranten schrijven ook dat Herman op 5 maart 2016 ontsnapte uit de gevangenis van Lantin en twee dagen later een nieuwe diefstal met braak pleegde. Pas een jaar na die ontsnapping, op 7 maart 2017, kon hij weer gevat worden.