Federaal parket eist twintig jaar cel voor Abdeslam en Ayari

Twintig jaar is de maximumstraf. Voor een terroristische moord is de strafmaat levenslang, voor een poging twintig jaar, had het parket eerder laten weten.

Om die strafmaat te rechtvaardigen verwees federaal magistrate Kathleen Grosjean naar de ernst van de feiten en de terreurcontext waarin ze plaatsvonden. 'De betrokken agenten hebben vreselijk veel geluk gehad dat er geen doden gevallen zijn', sprak de magistrate. 'Wat zich daar heeft afgespeeld, was een oorlogsscène. België en zijn inwoners hebben in die periode ook hard geleden onder de terreurdreiging, na de aanslagen in Parijs en met de hele klopjacht op de verschillende leden van de terreurcel.'

Voorbedachtheid

Volgens Grosjean staat het niet alleen vast dat de terroristen in de flat in de Driesstraat op de politie hebben geschoten met het doel hen te doden, ook over de voorbedachtheid kan er geen twijfel bestaan.

'De drie mannen werden niet verrast door de politie, ze hebben die integendeel opgewacht om het gevecht aan te gaan,' zei ze. 'Alle drie (Abdeslam, Ayari en de omgekomen Mohammed Belkaïd) zijn even schuldig aan de moordpoging. Ze waren alle drie klaar om als martelaren te sterven. De vlucht van Ayari en Abdeslam betekent niet dat ze afzien van hun intenties, integendeel. Ze nemen nog een wapen mee en proberen enkel aan de politie te ontsnappen omdat ze andere aanslagen voorbereiden.'

Beiden mededader

Nog volgens het federaal parket is Ayari wel degelijk de tweede schutter in de flat in de Driesstraat. 'Zijn DNA zat op de teruggevonden kalasjnikov: zowel op de trekker, de handgreep als de lader', aldus Grosjean.

Volgens het federaal parket is het onmogelijk dat de omgekomen Belkaïd als enige geschoten heeft met de twee oorlogswapens die in de flat aanwezig waren. Eén van die wapens, een Vzor-aanvalsgeweer, lag naast de dode Belkaïd toen de politie de flat kon binnendringen. Met dat wapen waren twaalf schoten afgevuurd. Een tweede wapen, een kalasjnikov, werd in een gebouw in de buurt aangetroffen en was duidelijk achtergelaten door Ayari en Abdeslam toen ze uit de flat in de Driesstraat waren gevlucht. Met de kalasjnikov waren acht schoten afgevuurd.

'Het is materieel onmogelijk om beide wapens tegelijk af te vuren', zei de magistrate. 'Het is ook niet geloofwaardig dat Belkaïd van wapen zou gewisseld zijn. Volgens de ballistisch deskundige is het daarentegen wel mogelijk dat bij de eerste schietpartij, toen de huiszoeking begon, twee mensen geschoten hebben met twee verschillende wapens. Die tweede schutter is, in mijn ogen, Ayari geweest. Zijn dna zat op de kalasjnikov, zowel op de trekker als op de lader en de handgreep. Hij heeft in Syrië ook gevechtservaring opgedaan.'

Aangezien zowel Ayari als Salah wist dat er wapens in de flat aanwezig waren en ze bereid waren die te gebruiken, zijn ze allebei mededader, aldus nog het federaal parket.