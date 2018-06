Federaal migratiecentrum Myria: 'Kinderen opsluiten is altijd een rode lijn'

De kans is groot dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) straks opnieuw vergelijkingen met de Amerikaanse president Donald Trump zal moeten doorstaan. In de loop van de maand juli wil Francken migrantengezinnen opsluiten die zijn uitgeprocedeerd maar weigeren om teruggestuurd te worden naar hun land van herkomst. Daartoe heeft hij vijf 'family units' laten bouwen op het terrein van het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel.

...