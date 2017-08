FAVV vond fipronil in 7 'niet verdachte' bedrijven, maar niet in vlees legkippen

Na de eerste blokkering van verdachte bedrijven begon het FAVV bijkomende acties in het onderzoek naar fipronil in eieren, eiproducten en het vlees van legkippen. Daarbij nam het FAVV ook monsters in de 266 stallen van de 178 bedrijven die op basis van het gerechtelijk onderzoek niet verdacht werden. "Met deze monitoring bij de onverdachte legbedrijven is nu dus de volledige sector van de legkippen gecontroleerd", klinkt het. "Alle bekomen resultaten bevestigen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is." Op één resultaat na bleven alle resultaten onder de Europese referentiewaarde. De eieren met de betrokken eicode - 3BE3114 - worden al sinds 8 augustus teruggeroepen van bij de consument.

Bij de controle van de 'niet verdachte' bedrijven zijn wel nog in zeven bedrijven lage concentraties fipronil aangetroffen, zo blijkt nu alle resultaten beschikbaar zijn. De concentraties bleven wel onder de Europese referentiewaarde. "De betrokken bedrijven werden meteen geblokkeerd en de eieren afkomstig van deze bedrijven zijn uit de handel genomen en vernietigd", verzekert het FAVV. De resultaten zijn ook aan de onderzoeksrechter doorgespeeld.

Geen sporen in vlees legkippen

Voorts werd in de twee enige Belgische slachthuizen voor legkippen ook vlees geanalyseerd. "De dertig uitgevoerde analyses zijn allemaal conform. Er werd geen fipronil gevonden in het vlees", aldus het FAVV.

Tot slot zijn er ook dertien analyses uitgevoerd op eiproducten van de periode juni-juli in brekerijen. In twee monsters werd een zeer lage concentratie aan fipronil aangetroffen, opnieuw onder de Europese referentiewaarde. "De betrokken eiproducten werden meteen uit de handel genomen en vernietigd."

Dat de volledige sector nu gecontroleerd werd, wil uiteraard niet zeggen dat de zaak voor het FAVV afgesloten is. Eerder op de dag liet het agentschap al weten dat 21 bedrijven nog steeds geblokkeerd zijn. Daar gaan de analyses uiteraard door, verzekert woordvoerster Katrien Beullens. Pas nadat een officiële analyse van het FAVV geen problemen meer aantoont, kunnen ook die bedrijven weer worden vrijgegeven.

Nog besmette eieren in winkels aangetroffen

Naast controles in legbedrijven, slachthuizen en brekerijen controleert het FAVV ook de distributiesector. Denk aan voedingswinkels, supermarkten of restaurants, plaatsen waar consumenten mee in contact komen.

"In een beperkt aantal bedrijven bleek dat de eieren onvoldoende uit de rekken gehaald zijn", bevestigt Beullens, zonder verder in detail te treden. Het ging wel steeds om zeer lage concentraties fipronil die "ver onder de Europese referentiewaarde" zaten, beklemtoont woordvoerster Katrien Beullens. In elk van de gevallen werd een proces-verbaal opgesteld en zijn de eieren vernietigd.

Over het algemeen worden de richtlijnen rond de uit de handelname van eieren wel goed opgevolgd door de distributiesector, verzekert het voedselagentschap nog.

Twee bijkomende laboratoria geaccrediteerd voor onderzoek

Er zijn twee bijkomende laboratoria geaccrediteerd, meldt het kabinet van minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V). De regering had eerder al laten weten dat het meer laboratoria wilde accrediteren, zodat het onderzoek naar fipronil sneller kan verlopen.

Maandag al werd de accreditatie van het labo Primoris uitgebreid. Vanaf woensdag is ook LOVAP geaccrediteerd om de aanwezigheid van fipronil in eieren te onderzoeken. Beide laboratoria kregen die accreditatie versneld, nadat minister Peeters de bevoegde instelling Belac opdracht had gegeven om de aanvragen sneller te behandelen.

Bedoeling is om de capaciteit van het fipronilonderzoek op korte termijn uit te breiden. Verwacht dat nog andere laboratoria een uitbreiding van hun accreditatie zullen vragen. "Zowel in het belang van de volksgezondheid als voor de betrokken bedrijven is het nodig om snel over voldoende controlecapaciteit te beschikken. De versnelde afhandeling van accreditatie-aanvragen laat toe om op zeer korte termijn bijkomende laboratoria in te schakelen voor analyses", reageert de minister.

Hongarije haalt producten op basis van besmette eieren terug

Hongarije heeft dinsdag producten op basis van door de insecticide fipronil besmette eieren uit de verkoop gehaald. Dat heeft het Hongaarse agentschap voor de voedselveiligheid laten weten. Een Hongaars bedrijf had de producten uit Duitsland geïmporteerd. De fipronilcrisis bereikt daarmee zijn zeventiende Europese land.

Het gaat om diepvriesproducten om Aziatische schotels mee te maken. Volgens het agentschap voor de voedselveiligheid leverde het Hongaarse bedrijf alleen aan restaurants. Naast de zeventien Europese landen heeft de fipronilcrisis ook Hongkong en Zuid-Korea bereikt.