FAVV geen bevoegdheid op het vlak van dierenwelzijn

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft sinds twee jaar geen bevoegdheid meer op het vlak van dierenwelzijn. Dat meldt het Voedselagentschap in een persbericht naar aanleiding van de beelden over dierenmishandeling in het slachthuis in Tielt, en in reactie op foutieve informatie van FUGEA, een Franstalige federatie van landbouwers en veetelers.