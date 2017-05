Fanc: 'Veiligheid kerncentrales Doel 1 en 2 onvoldoende'

Het Fanc had in oktober vorig jaar na een audit ernstige gebreken ontdekt in de bescherming van gegevens over de veiligheid van kernreactoren. Engie Electrabel kreeg tot begin mei om een en ander in orde te brengen, maar slaagde daar niet in, meldt het Fanc. Daarom krijgt het geen veiligheidsvergunning.

De beslissing heeft betrekking op de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2. Tihange kreeg al de vergunning, net als Doel 3 en 4. Meer details geeft het Fanc niet.

Engie Electrabel stelt in een reactie dat er tegen eind 2019 aanpassingen gebeurd zullen zijn.