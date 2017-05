Factchecker: 'Zonne- en windenergie vertegenwoordigen wereldwijd minder dan 1 % van alle commerciële energie'

'Hoe groen en duurzaam het ook lijkt, met zon en wind gaan we de transitie naar een CO2-arme energievoorziening niet redden', schreef auteur en wetenschapsjournalist Marcel Crok onlangs in de Volkskrant. 'Er is weliswaar een spectaculaire groei aan zonne- en windenergie, maar aan het wereldwijde totaal dragen deze bronnen minder dan 1 procent bij.' Crok noemde dat cijfer in een pleidooi onder de titel 'Zonder kernenergie geen ideale wereld'. De uitstoot van broeikasgas flink terugdringen lukt niet zonder kernenergie, schreef hij. 'En dat hoeft ook niet. De bezwaren daartegen zijn sterk overtrokken.'

...