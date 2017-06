Factchecker: 'We zitten met een recidivecijfer van rond de 70 procent'

Is een gevangenisstraf de juiste manier om mensen te laten re-integreren? Voor sommigen wel, antwoordde in het Radio 1-programma Touché onlangs Jan De Cock - niet de beeldend kunstenaar, wel de auteur van Hotel Prison en bezieler van de vzw Within-Without-Walls, die gesprekken opzet tussen gevangenen en slachtoffers om hun verwerkingsproces te faciliteren. 'Maar als werkvorm, als methode, als structuur, is de gevangenis helemaal niet afdoende geweest', vervolgde hij. 'We zitten met een recidivecijfer van naar schatting 70 procent. En toch blijven we maar gevangenissen bouwen! Laten we ons oor te luisteren leggen, ons licht opsteken bij initiatieven waar iets anders wordt aangediend.'

