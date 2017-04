Factchecker: 'We zijn na Malta het meest verharde land ter wereld'

Sinds hij in september vorig jaar aan de slag ging als nieuwe Vlaamse bouwmeester houdt architect en hoogleraar Leo Van Broeck in de media en op lezingen geregeld een pleidooi voor meer open ruimte en voor de verdichting van stad en dorp. Zo ook in Lokaal, het blad van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Over waarom we de versnippering dringend moeten tegengaan en geen natuur meer mogen verprutsen, is de bouwmeester duidelijk. 'De eerste poging om de versnippering tegen te gaan, is grotendeels mislukt. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is niet half zo sterk gerealiseerd als de bedoeling was. Dat kunnen we ons geen tweede keer veroorloven. Bovendien zijn er intussen de klimaatakkoorden van Pa...