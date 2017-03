Factchecker: 'Vlees dat lokaal gekweekt wordt, is nog altijd een pak duurzamer dan die ene avocado per week'

Meer dan honderdduizend Vlamingen eten met de bewustwordingscampagne Dagen Zonder Vlees sinds 1 maart veertig dagen geen of minder vlees of vis. In Het Laatste Nieuws reageerde Michael Gore, de gedelegeerd bestuurder van de Federatie van het Belgisch Vlees (Febev), op mediaberichtgeving die volgens hem eenzijdig en ten onrechte vlees viseert. 'Wij staan volledig achter de boodschap om bewuster met voeding om te gaan en de ecologische voetafdruk te verminderen', zei hij. 'Maar vlees dat lokaal gekweekt wordt, is nog altijd een pak duurzamer dan die ene avocado per week.'

