Factchecker: 'Schoolgaande kinderen moeten tussen de 9 en 12 uur slaap krijgen'

De kans is reëel dat u hem al op Facebook zag voorbijkomen: de grafiek met de ideale bedtijd voor kinderen van 5 tot 12 jaar oud. Hij werd twee jaar geleden online geplaatst door een Amerikaanse school (Wilson Elementary) en is intussen ruim 436.000 keer gedeeld. De website realsimple.com vroeg begin deze maand de mening van dr. Deborah Gilboa, een mediafiguur in de Verenigde Staten. Volgens haar zou elk schoolgaand kind tussen de 9 en 12 uur moeten slapen. Gilboa vindt dat je vooral naar je eigen kind moet kijken en niet zozeer naar grafieken. 'Zulke richtlijnen zijn zinvol als je naar volledige populaties kijkt, maar elk kind verschilt.' En bovendien is tijd met de ouders (samen eten, een verhaaltje voorlezen) minstens even belangrijk ...