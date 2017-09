Factchecker: 'Rokers die voor hun 35e stoppen, hebben een vergelijkbare levensverwachting als nooit-rokers'

Dat roken niet gezond is, blijkt eens te meer uit cijfers van een nieuw Nederlands onderzoek, berichtte onlangs De Standaard. Zware rokers die dagelijks twintig sigaretten of meer opsteken, 'leven gemiddeld dertien jaar korter dan mensen die nooit hebben gerookt', lazen we. 'Maar er is gelukkig ook goed nieuws. Stoppen met roken loont, in elk opzicht en op elke leeftijd, schrijven de onderzoekers. Rokers die voor hun 35e stoppen, hebben een vergelijkbare levensverwachting als nooit-rokers. Van rokers die rond hun 50e stoppen, halveert het sterfterisico.'

