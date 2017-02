Factchecker: 'In de Europese gezondheidsindex blijven we op 1 wat toegankelijkheid betreft'

In Het Laatste Nieuws verdedigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) onlangs haar beleid. 'In tijden van besparingen stijgt het budget voor gezondheidszorg met 583 miljoen in 2017', zei ze onder meer. 'Daarmee houden we onze gezondheidszorg democratisch. Het bewijs: in de Europese gezondheidsindex blijven we op 1 wat toegankelijkheid betreft.'

...