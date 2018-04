Factcheck: 'Zeventig procent van de huisdieren is obees'

'Zeventig procent van de huisdieren is obees', zei in De Standaard onlangs een anonieme dierenarts met vijftien jaar ervaring. 'Voor sommige mensen is hun huisdier als hun kind, en ze behandelen het ook zo. Hondenjasjes, hondenkarretjes, hondenijsjes. Dieren bewegen nog amper en zitten met de mensen mee aan tafel. Er is ook een hele markt voor, van dierenkledingwinkels tot bakkers waar je voor je kat een verjaardagstaart kunt laten maken. Mensen denken nog veel te vaak dat ze liefde voor hun dier moeten kopen. Kijk naar het aanbod in de supermarkt, hele rayons vol voeding. Terwijl ik een kat nog nooit een tonijn heb zien vangen, hoor. Ik zeg altijd: behandel een dier als een dier.'

