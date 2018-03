Factcheck: 'Te laat komen is een gevolg van je persoonlijkheid'

Iedereen kent wel iemand die altijd en overal te laat komt, lazen we onlangs in Metro. 'Die persoon kan er weinig aan doen, blijkt uit een Amerikaans onderzoek, want het is een gevolg van zijn persoonlijkheid. Laatkomers kunnen van nature niet goed om met tijd.' Dat laatkomers straffen op school niet lijkt te werken, is 'volgens een onderzoeksteam van de School of Business van de universiteit van New York niet meer dan logisch', lazen we. 'Zij stellen dat de ontspannen persoonlijkheid van die personen de oorzaak is van de vertragingen, schrijft The Wall Street Journal (WSJ).' Chronische laatkomers kunnen niet goed inschatten hoelang een taak zal duren, waardoor ze vaak hopeloos achter op schema lopen, berichtte Metro. Uit een exper...